Grünstadt: 25-Jähriger soll Ex-Freundin geschlagen haben

Grünstadt. Ein 25-Jähriger soll am Samstagmorgen seine Ex-Freundin vor einem Lokal geschubst und geschlagen haben. Dies teilte die Polizei mit. Das Paar war im Rahmen einer privaten Feier in einer Shisha-Lounge, als der junge Mann mit seiner Ex-Freundin in einen Streit geriet. Der 25-Jährige wurde des Lokals verwiesen. Vor dem Lokal setzte sich der Streit fort und mündete in Handgreiflichkeiten. Als ein 21-Jähriger dazwischen ging, wurde er von dem Angreifer auch mehrfach mir der Faust ins Gesicht geschlagen.

