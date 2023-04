Grüne und CDU uneins über Erfolgsaussichten beim ÖPNV-Ausbau

Stuttgart. Die CDU im Landtag zweifelt mit Blick auf den Fachkräftemangel daran, dass Baden-Württemberg seine Klimaschutzziele im Verkehr erreichen kann. "Der Engpass werden die Busfahrer sein. Die Unternehmen schlagen jetzt schon Alarm, dass Tausende Fachkräfte fehlen", sagte Thomas Dörflinger, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Grünen zeigten sich verwundert über den Vorstoß der CDU, die oppositionelle FDP frohlockte ob der Uneinigkeit in der Koalition.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Klimaziele zu erreichen, will das Land möglichst viele Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen. Bis 2026 sollen alle Bürgerinnen und Bürger eine sogenannte Mobilitätsgarantie bekommen. Dann soll in Hauptverkehrszeiten auf dem Land mindestens alle 30 Minuten ein Bus fahren, in Ballungszentren mindestens alle 15 Minuten. Dafür müsste der Nahverkehr deutlich ausgebaut werden.

Wie viel Personal mehr zur Umsetzung der Garantie gebraucht wird, ist noch unbekannt. Dazu lägen keine Erkenntnisse vor, heißt es in einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage Dörflingers. Das hält der CDU-Abgeordnete für befremdlich. "Das Personal ist der zentrale Punkt, um eine Mobilitätsgarantie umsetzen zu können." Er fordert deswegen eine Neubewertung der Ziele, es brauche einen "Realitätscheck". "Man sollte keine Erwartungen wecken, die man nicht erfüllen kann", mahnte Dörflinger.