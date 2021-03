  Grünabfallsammlung läuft bis 26. März

Mannheim. Büsche und Hecken zurückschneiden, Laub aus den Beeten holen: Die warmen Temperaturen machen vielen Lust und Laune, im eigenen Garten tätig zu werden. Den Grünschnitt, der dabei anfällt, können die Hobbygärtner noch bis 26. März kostenlos abholen lassen. Die jeweiligen Termine für die einzelnen Stadtteile stehen im Abfallkalender oder online unter stadtraumservice-mannheim.de. Wer die Grünabfallsammlung verpasst hat, kann außerdem beim Kompostplatz Friesenheimer Insel auch größere Mengen abgeben. Dort wird der Grünschnitt zu hochwertigem Biokompost verarbeitet. Allerdings: „Um die Qualität des Biokomposts garantieren zu können, darf kein Plastik enthalten sein“, erklärt Bürgermeisterin Diana Pretzell. Denn Plastik werde bei der weiteren Verarbeitung zu kleinsten Teilchen gehäckselt – das im Kompost enthaltene Mikroplastik könnte sich dann im Boden anreichern.

Aus diesem Grund bittet der Stadtraumservice, kostenlose Jutesäcke zu verwenden. Es gibt sie bei den Recyclinghöfen und beim Kundencenter des Stadtraumservice in der Käfertaler Straße 248. Keinesfalls sollten Plastiksäcke verwendet werden, so die Stadt. Ungeleert stehengelassen würden bei der Sammlung außerdem Eimer oder handelsübliche Grünschnittbehälter. Äste und Sträucher sollten auf höchstens 1,50 Meter gekürzt und der Grünschnitt mit Schnüren aus Naturmaterialien gebündelt werden. Alles muss am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr am Fahrbahnrand bereitstehen.

Der Biokompost ist bei den Recyclinghöfen und beim Kompostplatz erhältlich, entweder im 40-l-Sack oder im 30-l-Pfandeimer. Größere Mengen gibt es auch lose.