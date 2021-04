Großrazzia im Raum Ludwigshafen und Frankenthal

Ludwigshafen. 650 Einsatzkräfte von Polizei, Steuerfahndung und Zoll haben am Donnerstag rund 60 Geschäfts- und Privaträume mit Schwerpunkt auf den Raum Ludwigshafen und Frankenthal durchsucht. Dies teilt die Wirtschaftsstaatsanwaltschaft Kaiserslautern mit, die ebenfalls vor Ort war. Schwerpunkt der Razzien waren das Baugewerbe und weitere personalintensive Branchen, wie etwa Logistik-, Verpackungs- und Lagerarbeiten. Jahrelange Ermittlungen der Behörden hatten zuvor den Verdacht auf Schwarzarbeit und „ausbeuterische Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften“ aufkommen lassen.

AdUnit urban-intext1

Symbolbild. © dpa

Den Beschuldigten wird insbesondere Steuerhinterziehung, das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Außerdem, so die Staatsanwaltschaft, bestehe der Verdacht, dass unter anderem Südeuropäer ausgebeutet und illegal nach Deutschland eingeschleust wurden.

Waffen und Bargeld beschlagnahmt

Während den Razzien im In- und Ausland wurden Beweismaterial und Wertgegenstände sichergestellt. Bargeld in siebenstelliger Höhe wurde ebenso beschlagnahmt wie sieben Pistolen und eine Langwaffe. „Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einer Schadenssumme in Millionenhöhe auszugehen“, so die Mitteilung.

Zwei Männer wurden wegen Flucht- beziehungsweise Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen. Die Durchsuchungen wurden von den Beamten der Hauptzollämter Karlsruhe und Saarbrücken, der Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle des Finanzamts Neustadt und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz koordiniert.

AdUnit urban-intext2