Großprojekt kann starten

Schwetzingen. Das neue Wohnquartier „Schwetzinger Höfe“ in Schwetzingen ist auf dem Weg. Nach der grundsätzlichen Entscheidung des Gemeinderats unterzeichneten Oberbürgermeister René Pöltl und Geschäftsführer Andreas Epple vom Investor Epple Projekt Kurpfalz GmbH am Donnerstag den städtebaulichen Vertrag. Auf dem ehemaligen Industriegelände des Unternehmens Pfaudler entstehen mehr als 600 Wohnungen für weit über 1000 Menschen. Der erste Bauabschnitt startet im Oktober.

Die Bürgerschaft hatte bei mehreren Veranstaltungen seit 2017 Einfluss genommen auf diese größte Immobilienentwicklung Schwetzingens der vergangenen drei Jahrzehnte. Das städtebauliche Konzept wurde in mehrstufigen Workshops in Kooperation mit drei Architekturbüros und einem Landschaftsplaner erarbeitet. Die Stadt hatte sich mit dem Projektentwickler auf eine Quote von 22 Prozent für bezahlbaren Wohnraum verständigt. Zur Verbesserung des Mikroklimas und der Wohnqualität ist ein verkehrsarmes und möglichst grünes Quartier mit reduzierter Flächenversiegelung geplant. Als Teil der verkehrlichen Entwicklung ist der Bau einer Fuß- und Radbrücke über die Bahntrasse vorgesehen.