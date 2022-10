Großes Museumsfest

Freinsheim. Eine in der Region einmalige Ausstellung und Vorführung von historischen Eisenbahnen, Dampfmaschinen und Blechspielzeug erwartet die Besucher beim Museumsfest am 29. und 30. Oktober jeweils von 11 bis 17 Uhr im „Spielzeughaus“ in Freinsheim, das Kennern auch als „Bing-Museum“ bekannt ist. Das Spielzeugmuseum hat eine weltweit einmalige kulturhistorische Dauerausstellung aufgebaut, die der jüdischen Firma Bing aus Nürnberg gewidmet ist. Das Museum zeigt eine große Vielfalt mit 2000 Bing-Exponaten, die alle aus dem Sortiment des Spielzeugherstellers aus der Zeit vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten stammen. red

