Großeinsatz bei Dachstuhlbrand

Eberbach-Rockenau. Am frühen Dienstmorgen ist es zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Theodor-Bansbach-Straße in Eberbach-Rockenau gekommen. Dies teilte die Polizei Mannheim mit. Angaben zufolge verständigten Zeugen die Einsatzkräfte, als sie das Feuer aus der Ferne bemerkten. Nachdem die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr aufgenommen und das Gebäude unter Atemschutz betreten wurde, fanden die Einsatzkräfte den leicht verletzten 62-jährigen Bewohner im Brandobjekt auf und retteten ihn aus dem Haus.

Gegen 07:25 Uhr entzündete sich ein Glutnest erneut, sodass die Feuerwehr erneut eingreifen musste. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das Brandgebäude wird aktuell noch durch das THW gesichert, sodass im Laufe des Nachmittags die Ermittlungen zur Brandursache beginnen können.