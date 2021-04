Großeinsatz auf dem Neckar: Retter suchen nach Frau und einem Kind

Neckargemünd. Ein herrenloses Boot auf dem Neckar hat am Sonntagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und DLRG in Neckargemünd ausgelöst. Wie die Polizei am späten Abend bestätigte, waren in dem Boot zuvor eine Frau und ein Kind gesehen worden. Später trieb das Gefährt leer auf dem Neckar. Weitere Details zum Hintergrund der Aktion gab es zunächst nicht. „Im Moment wissen wir nicht, ob es tatsächlich zu einem Unglück gekommen ist, aber wir nehmen das sehr ernst und die Suche läuft“, sagte ein Sprecher. Der Großeinsatz habe gegen 21 Uhr begonnen. Wie viele Einsatzkräfte beteiligt waren, sagte die Polizei nicht. Die DLRG setzte unter anderem mehrere Wassersuchhunde ein.

