Großeinsatz auf A 61

Rhein-Neckar. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntag auf der A 61 in Höhe Lambsheim sechs Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Wagen eines 61-Jährigen vermutlich wegen eines Bremsmanövers mit drei weiteren Fahrzeugen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Drei Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es in Fahrtrichtung Koblenz zu erheblichen Beeinträchtigungen. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Autobahnmeisterei war die Ludwigshafener Feuerwehr mit 29 Kräften im Einsatz.

Bereits am Freitag kippte ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der B 9 bei Speyer um. Laut Polizei war der 30-Jährige am Vormittag in Richtung A 61 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Gespann verlor. Im Kurvenverlauf der Tangente geriert er ins Schlingern, der Anhänger stürzte um und musste geborgen werden. Auch auf der A 6 bei Mannheim-Sandhofen kam es zu einem Unfall. Dort sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer verletzten sich leicht, der Schaden liegt bei 32 000 Euro. vs/jei