Großbrand in Recyclinganlage in Worms

Worms. Auf dem Gelände eines Rohstoffhändlers im Wormser Süden ist am Mittag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Stadtverwaltung Worms brennt an der Vangionenstraße ein etwa 2000 Kubikmeter großer Haufen aus Bauschutt, Plastik und Holz. Es gibt eine intensive Rauchentwicklung. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte eine Sprecherin am Nachmittag. Die Brandursache ist noch unklar. Aktuell setzt die Feuerwehr Löschschaum ein und zieht den brennenden Haufen mit Baggern auseinander, um die Flammen zu löschen.

Bagger ziehen den brennenden Haufen auseinander,um ihn besser löschen zu können. © Stadt Worms

Weiterhin Geruchsbelästigungen

Messfahrzeuge der Feuerwehr sind unterwegs, haben aber keine erhöhten Werte festgestellt. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr, so die Stadt. Allerdings werde es noch den Nachmittag zu Geruchsbelästigungen im Umfeld kommen. Das Unternehmen ist der Wormser Feuerwehr nicht unbekannt. Fast auf den Tag genau vor sechs Jahren hat es auf dem Firmengelände schon einmal in größerem Umfang gebrannt. Der Warndienst Nina hat seine Nutzer alarmiert und warnt vor starker Rauchentwicklung.