  Großbrand in Heidelberger Innenstadt - 29-Jähriger verletzt

Heidelberg. Ein Brand ist am Sonntag gegen 1:20 Uhr in der Heidelberger Innenstadt ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gingen mehrere Notrufe ein, die ein Feuer in einer Wohnung in der Hauptstraße meldeten. Deren 29-jährige Mieter habe versucht, dieses selbst zu löschen. Hierbei zog er sich Verbrennungen zu.

Feuerwehreinsatz Brand in der Heidelberger Altstadt 6 Bilder Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Die eintreffenden Rettungskräfte evakuierten 15 Personen. Diese wurden in einem bereitgestellten Bus untergebracht, während sich der Brand auf den Dachstuhl ausbreitete. Wegen der engen Bebauung konnte die Feuerwehr das anschließende Übergreifen auf benachbarte Häuser nicht mehr verhindern. Die Wehrleute brachten den Brand jedoch unter Kontrolle. Aufgrund von Nachlöscharbeiten und der Untersuchung der Bausubstanzen durch einen Statiker kann der Brandort noch nicht betreten werden.

Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe sind noch unklar. Der 29-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen.