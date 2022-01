Groß-Razzia wegen Schwarzarbeit: Kopf der Schleuserbande agiert aus der Südpfalz

Rhein-Neckar/Kaiserslautern. Bei einer Razzia gegen Schwarzarbeit, gewerbsmäßige Schleusung und Urkundenfälschung haben rund 1500 Einsatzkräfte am Mittwochmorgen 60 Wohnungen in fünf Bundesländern durchsucht. Schwerpunkte seien mit 27 Objekten Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg mit 23 Objekten gewesen, teilten die Bundespolizei Koblenz, das Hauptzollamt Saarbrücken sowie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Vorausgegangen seien mehrjährige Ermittlungen der beteiligten Behörden. Es bestehe der Verdacht, dass eine Personalvermittlungsfirma über 300 Personen aus Nicht-EU-Staaten - aus der Ukraine, aus Georgien sowie Moldawien - mit falschen Papieren ausgestattet und an Firmen weitervermittelt habe, erklärte ein Sprecher. Fällige Sozialabgaben seien nicht gezahlt worden. Zeitgleich haben auch Durchsuchungen im europäischen Ausland stattgefunden, hieß es weiter. Neben Wohnungen und Geschäftsräumen standen auch Arbeitnehmerunterkünfte im Visier der Fahnder.

Ein 48-jähriger Deutscher aus der Südpfalz steht als Kopf der Tätergruppe im Verdacht, mit seiner Vermittlungsfirma die Arbeiter nach Deutschland eingeschleust zu haben. Die Männer und Frauen wurden - meist gegen Entgelt - in firmeneigenen Unterkünften untergebracht. Die Geschleusten sollen dann an verschiedene Firmen wie zum Beispiel der Logistik und Abfallwirtschaft als Leiharbeiter weitervermittelt worden sein, so die Polizei. Die Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern, der Urkundenfälschung, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie der Steuerhinterziehung richte sich zurzeit gegen insgesamt 17 Beschuldigte.

Bei den Durchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel, insbesondere Firmenunterlagen, Laptops und Smartphones sowie gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt werden.