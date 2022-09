Größtes Weinfest der Welt - Dürkheimer Wurstmarkt beginnt

Bad Dürkheim. Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie erwartet der Dürkheimer Wurstmarkt von Freitag an bis zum 19. September wieder mehr als 600 000 Menschen. Das pfälzische Spektakel gilt als größtes Weinfest der Welt. Seinen Ursprung hat die Feier im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich Ende September zur Wallfahrt an. In diesem Jahr erlebt das Weinfest seine 606. Auflage.

An 57 Ausschankstellen stehen diesmal 294 Weine und Sekte aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern im Mittelpunkt. Traditionell wird der Wurstmarkt mit einem Konzert auf dem Ludwigsplatz eröffnet (17.00 Uhr). Dann folgt der Zug der Schausteller und Winzer zum Wurstmarktplatz. Das Volksfest dauert zunächst bis 13. September und nach einer Verschnaufpause noch einmal vom 16. bis 19. September.