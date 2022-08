Lampertheim. Eine Granate ist am Sonntag in Lampertheim in der verlängerten Bürstadterstraße gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Granate am Montag durch den Kampfmittelräumdienst gesprengt. Der Bereich wurde abgesperrt. Zu Evakuierungen ist es nicht gekommen.

