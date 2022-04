Wörth am Rhein. Angehörige einer Rettungshundestaffel haben am Samstagabend eine Granate im Bienwald bemerkt und verständigten die Behörden. Dies teilte die Polizei mit. Vor Ort konnte eine deutsche Wurfgranate aus dem zweiten Weltkrieg festgestellt werden. Da sich die Granate an einem stark frequentierten Waldweg befand, wurde die Örtlichkeit bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes gesichert.

