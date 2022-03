Edingen-Neckarhausen. Bei Gleisarbeiten am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld ist in der Nacht auf Dienstag eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde die Sprenggranate vom Kampfmittelräumdienst geborgen und am frühen Morgen abtransportiert. Es habe keinerlei Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

