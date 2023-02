Landau. Eine fünfköpfige Personengruppe hat in der Nacht zum Samstag gegen 00.40 Uhr in der Trappengasse in Landau Graffiti an eine Hauswand gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, blieb eine sofort durchgeführte Fahndung nach den Personen ohne Erfolg. Wer ähnliche Beobachtungen gemacht hat oder frische Farbschmierereien entdeckt, soll sich bitte mit der Polizei Landau unter der Rufnummer 06341/2870 in Verbindung setzen.

