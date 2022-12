Graffiti aus linksautonomer Szene in Neustadt - Vier Tatverdächtige

Neustadt an der Weinstraße. Vier Personen der linksautonomen Szene haben in der Nacht zu Samstag Graffiti in der Hauptstraße in Neustadt an der Weinstraße hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, lauteten die Aufschriften „Gegen das Abbagern des Dorfes Lützerath…“ und „gegen Kapitalismus“. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten eine Erwachsene und drei Jugendliche als Tatverdächtige fest. Sie müssen sich nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen der Tat oder Geschädigte, können sich unter der Rufnummer 06321/854-0 an die Polizeiinspektion wenden.

