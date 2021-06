Grabdenkmal strahlt in neuem Glanz

Speyer. Die Vorhalle des Speyerer Doms hat sich dank der umfassenden Sanierung (wir berichteten) von einer Schmuddelecke in ein Kleinod verwandelt. Mit der Vergoldung der Inschrift des Grabdenkmals für Adolf von Nassau ist die Restaurierung nun endgültig abgeschlossen.

Dass das Kenotaph wieder strahlen kann, geht nach Angaben des Bistums auf eine Spende des Großherzogs Henri von Luxemburg zurück, zu dessen Ahnherren Adolf von Nassau gehört. Das Kenotaph sei 1824 von Leo von Klenze entworfen und vom Bildhauer David Ohnmacht aus Straßburg in sogenanntem Schuppacher Marmor ausgeführt worden. Gestiftet wurde es laut Bistum von Wilhelm von Nassau, der auf der Inschrift des Sockels genannt ist. „Die Vergoldung der Schrift war nahezu gänzlich verwittert und zuletzt unsichtbar“, berichtet ein Bistumssprecher.

Adolf von Nassau schmückt den nördlichen Teil der Vorhalle. © Bistum

In der Vorhalle des Doms sind heute zwei große Grabdenkmale für Adolf von Nassau im Norden und Rudolf von Habsburg im Süden zu sehen. Beide hätten zunächst auf dem Königschor gestanden, bis sie im Zuge der großen Domrestaurierung 1961 in die Vorhalle umgezogen sind. „Ursprünglich war der Ab- und Wiederaufbau der beiden zu Restaurierungszwecken vorgesehen“, so der Sprecher. Eine Untersuchung habe aber ergeben, dass die Figuren standfest sind, so dass ein Abbau nicht nötig gewesen sei. Stattdessen wurden korrodierte Metallteile mit einem Schutzanstrich versehen, Ausbruchsstellen ausgebessert, offene Fugen geschlossen und die Oberfläche abgeschliffen.

Die Vorhalle war seit 2018 für 890 000 Euro saniert worden. Finanziert wurde das Projekt aus 356 000 Euro Bundesmitteln, einer Landesförderung in gleicher Höhe und aus dem Haushalt des Domkapitels.

