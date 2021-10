GPS-Sender verraten E-Bike-Diebe

Worms. Ein Duo aus Worms ist wegen der GPS-Sender an zwei zuvor erbeuteten E-Bikes aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Diebe die beiden Zweiräder am Freitag auf einem Gartengrundstück in Worms-Horchheim entwendet. Schließlich wurden die beiden E-Bikes im umlackierten Zustand in Worms-Horchheim geortet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Einsatz stellte die Polizei weiteres Diebesgut fest. So wurde bei einem der Beschuldigten eine fremde Geldbörse aufgefunden. Zudem wurde ein weiteres Fahrrad, für das kein Eigentumsnachweis vorlag und bei dem die Rahmennummer teilweise entfernt wurde, aufgefunden. Auch ein vermutlich gestohlener E-Scooter wurde festgestellt. Gegen einen der Beschuldigten habe darüber hinaus ein Haftbefehl vorgelegen.