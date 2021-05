Limburgerhof. Ein fahrendes Auto ist am Montagnachmittag in Limburgerhof von einem verirrten Golfball beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr das Fahrzeug die L 532 als plötzlich ein von einem angrenzenden Golfplatz fliegender Ball in die Windschutzscheibe krachte. Die Ermittlungen zum Verursacher blieben bislang erfolglos. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/4950 bei der Polizei zu melden.

