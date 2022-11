Goldmünzen und Geld bei Einbruch in Lebensmittelgroßhandel bei Bensheim gestohlen

Bensheim.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen in einen Lebensmittelgroßhandel im Neuwiesenfeld in Bensheim eingebrochen und haben Bargeld und Goldmünzen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Kriminellen gewaltsam durch ein Fenster ein und brachen einen Tresor auf. Die Einbrecher verwüsteten das Firmengebäude so sehr, dass ein zusätzlicher Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer: 06252/ 7060.