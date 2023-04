Haßmersheim. Ein Gleitschirmflieger ist in der Nähe von Haßmersheim in etwa 20 Metern Höhe in einem Baum gelandet. Der 42 Jahre alte Pilot blieb bei der Landung unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der Pilot die Kontrolle über seinen Gleitschirm verlor, war zunächst unklar. Er konnte am Mittwoch nach etwa vier Stunden von der Höhenrettung von dem Baum heruntergeholt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1