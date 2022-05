Glasscherben auf Kinderspielplätzen verteilt - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot. Ein Unbekannter soll von Montag bis Donnerstag in vier Fällen auf den Kinderspielplätzen im Veilchenweg, im Parkring und in der Rosenstraße im Ortsteil Rot Glasscherben absichtlich an einer Rutsche, an einem Klettergerüst und auf dem Sitz eines Kleinkindertisches verteilt haben. Dies teilte die Polizei mit. Derzeit werden in Abstimmung mit der Gemeinde St. Leon-Rot morgendliche Kontrollen der Bauhofmitarbeiter durchgeführt. Das Polizeirevier Wiesloch wird darüber hinaus im Rahmen ihrer Streifentätigkeit alle Kinderspielplätze mit Beginn der Dämmerung und in den Nachtstunden regelmäßig überwachen. Gegen den Unbekannten wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem/der Unbekannten geben können, bzw. denen verdächtige Personen in den Abend- und Nachtstunden an den betroffenen Kinderspielplätzen auffielen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten St. Leon-Rot unter der Rufnummer 06227/88160-0 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.