Ellerstadt. Ein Anwohner aus dem pfälzischen Ellerstadt ist mit einer Klage gegen sechs neue Glasmüllcontainer in seiner Nachbarschaft gescheitert. Wie das Verwaltungsgericht Neustadt mitteilt, fühlte sich der Kläger durch den Lärm beim Einwerfen gestört.

Zu Unrecht wie die Richter meinten. So habe der Pfälzer keinen Anspruch darauf, dass die sechs Behälter in der Nähe des Friedhofs wieder abgebaut werden, da diese ihn nicht „unzumutbar“ beeinträchtigten. Die Aufstellung von Wertstoffbehältern sei innerhalb von Wohngebieten grundsätzlich als sozial adäquat und damit nicht als erheblich störend anzusehen. Für eine funktionierende Wertstoffsammlung müsse ein Container gut erreichbar sein.

Nach aktueller Rechtsprechung sei dabei ein Abstand von mindestens zwölf Metern zwischen Sammelbehältern und Wohnhäusern einzuhalten. Im Ellerstadter Fall liegt das Wohnhaus des Klägers 30 Meter entfernt. Außerdem sei sein Grundstück durch die Ortsdurchfahrt vom Aufstellort getrennt.

Durch Lärm gestört

Der Kläger war indes der Überzeugung, dass durch die neuen Container eine erhebliche Lärmbelästigung entstanden ist. Es komme zu 30 bis 40 Einwürfen pro Tag und die Ruhezeiten würden nicht eingehalten. Die Verschmutzung durch Glasscherben und anderen Müll auf dem Parkplatz habe zugenommen. Außerdem würden die Glascontainer auch von auswärtigen Bürgern angefahren, was zu einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen führe. Da sich manche nicht an die Einbahnstraßenregelung hielten, komme es täglich zu „Hupkonzerten“. Deshalb hatte der Anwohner der Gemeinde Alternativstandorte vorgeschlagen. Da die Kommune diese für weniger gut geeignet wie den am Friedhof hielt, zog der Mann vor Gericht. Die Juristen fanden die anderen Standorte ebenfalls ungeeignet, da sie alle im Außenbereich der Gemeinde liegen und schlecht zu erreichen seien.

Zudem leitet sich laut Gericht kein Anspruch auf Entfernung der Glascontainer ab, weil diese außerhalb der vorgeschriebenen Nutzungszeiten angefahren würden. Schließlich habe die Gemeinde im Amtsblatt auf die Zeiten hingewiesen und führe regelmäßige Kontrollfahrten durch. So seien Nutzer verwarnt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden . sin