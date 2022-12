Mannheim. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost und Glätte in der Region Rhein-Neckar. Wie der DWD mitteilt, kann es zwischen 17 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag zu Glättegefahr und dem Auftreten von Frost kommen. Die Warnung gilt für die Städte Mannheim und Heidelberg sowie den Rhein-Neckar-Kreis und den Kreis Bergstraße.

