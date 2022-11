Giftige Riesenspinne in Weinheimer Supermarkt

Weinheim. In einem Supermarkt in der Bergstraße in Weinheim ist am Montagvormittag eine Riesenspinne gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde das Tier gegen 8 Uhr zwischen Bananen entdeckt. Die alarmierte Tierrettung Rhein-Neckar konnte die Spinne einfangen und an das Reptilium in Landau übergeben. Laut Tierretter Michael Sehr handelt es sich um eine Riesenkrabbenspinne, die normalerweise in subtropischen und tropischen Breitengraden beheimatet ist.

Ein Biss einer solchen Spinne ist zwar giftig, aber für den Menschen nicht tödlich. (mit jes)