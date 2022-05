Gewitter zum Wochenstart - so wird das Wetter in den kommenden Tagen

Rhein-Neckar. Bis in den Vormittag soll es in Baden-Württemberg Starkregen geben. Ab Mittag bis zum Abend seien starke Gewitter vor allem im Südwesten möglich, so der Deutsche Wetterdienst am Montag. Dabei könne es lokal Hagel und orkanartige Böen geben. Der Wind sei im Bergland und im Süden des Schwarzwaldes besonders stark.

Schwere Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Woche startet stürmisch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab dem Mittag kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vermehrt zu teils kräftigem Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Temperaturen erreichen Werte von 21 bis 25 Grad und um die 19 Grad im Bergland. Die Nacht zum Dienstag wird voraussichtlich zunächst stark bewölkt, aber es soll auch auflockern.

Der Dienstag wird laut DWD bewölkt und zeitweise schauerartig mit verstärktem Niederschlag. Im Laufe des Tages nehmen die Schauer jedoch ab. Die Temperaturen kühlen leicht ab und erreichen Werte zwischen 17 und 22 Grad und 16 Grad im höheren Bergland. Die Nacht zum Mittwoch bleibt voraussichtlich frei von Niederschlag.

Unwettergefahr in Hessen - orkanartige Böen im Süden möglich

In Hessen werden am Montag kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es örtlich auch zu schwerem Gewitter mit Unwetterpotenzial durch teils heftigen Starkregen und schweren Sturmböen kommen. Besonders im Süden seien einzelne orkanartige Böen und sogar ein vereinzelt geringes Tornadorisiko nicht auszuschließen. In der Nacht zu Dienstag soll das Gewitter dann wieder nachlassen. Nur vom Südwesten her werden hier noch einzelne Schauer erwartet.

Am Dienstag rechnet der DWD zunächst mit stark bewölktem Wetter und zeitweise auch schauerartig verstärktem Niederschlag. Im Laufe des Tages sollen die Gewitter aber immer seltener werden. Vor allem im Norden komme es nur noch vereinzelt zu Schauern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und 22 und im höheren Bergland um die 16 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bleibt voraussichtlich gering bewölkt und niederschlagsfrei mit einem Temperaturrückgang auf neun bis fünf Grad.

Das Drei-Tage-Wetter in Rhein-Neckar

Montag 26/14 °C Schauer, teils gewittrig

Diestag 22/15 °C Schauerartige Niederschläge

Mittwoch 23/9 °C Wieder freundlicher

