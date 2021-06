Rhein-Neckar/Bergstraße. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwochabend eine Unwetterwarnung für die Region ausgesprochen. Demnach können nach Angaben des DWD in der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis schwere Gewitter auftreten. An der Bergstraße warnen die Meteorologen vor markantem Wetter. Es werden starke Gewitter am frühen Abend erwartet.

