Gewaltsame Auseinandersetzung - 46-Jähriger aus dem Fenster gestoßen

Schifferstadt. Zwei Männer sind am Montagabend in Ludwigshafen in eine Schlägerei geraten. Wie die Polizei berichtet, gab ein 46-Jähriger an, in einem Gebäude der Robert-Schumann-Straße am Fenster eine Zigarette geraucht zu haben. Ein 56-Jähriger habe sich lautstark darüber beschwert. Nach einem kurzen Streit habe er den 46-Jährigen aus dem Fenster gestoßen und ihn vor dem Gebäude gegen die Wand geworfen. Der Geschädigte zog sich mehrere blutige Wunden am Arm und eine kleinere im Gesicht zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der 56-Jährige bestritt die Tat und behauptete, der 46-Jährige habe sich aus Wut selbst verletzt. Zeugen der Körperverletzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235 495-0 zu melden.