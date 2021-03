Speyer. Eine undichte Rohrleitung an einem Tankmotorschiff hat am frühen Dienstagabend in Speyer eine Gewässerverunreinigung im Neuen Hafen in Speyer verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte das Schiff dort Gasöl gelöscht. Aufgrund einer Undichtigkeit am Rohrleitungssystem trat eine geringe Menge des Produktes aus, lief über das Schiffsdeck und gelangte von dort ins Hafenbecken.

AdUnit urban-intext1

Nachdem der Schiffsbesatzung die Undichtigkeit aufgefallen war, wurde der Löschvorgang umgehend gestoppt und die Feuerwehr informiert. Die Feuerwehr brachte mit Booten eine Druckluftsperre sowie eine Ölsperre im Hafen aus, wodurch eine größere Gewässerverunreinigung verhindert werden konnte.

Der Hafen musste für die übrige Schifffahrt für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen hat die ersten Ermittlungen zur Schadensursache eingeleitet