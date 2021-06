Getränketransporter verliert Ladung - Verkehrsbehinderung auf der L541

Hirschberg. Aufgrund mangelhafter Ladungssicherung hat am Dienstagmorgen ein Getränketransporter mehrere Kisten und Flaschen verloren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5.10 Uhr im Kreisverkehr der L 541 im Bereich der Anschlussstelle Hirschberg. Nachdem die Fahrbahn zunächst komplett blockiert war, gelang es Polizeibeamten gemeinsam mit dem Fahrer des Lkw die Fahrbahn teilweise zu räumen, sodass der Verkehr an der Örtlichkeit vorbeigeleitet werden konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Stau von bis zu zwei Kilometern Länge zwischen der B 3 und dem westlichen Teil der Anschlussstelle Hirschberg in Richtung Heidelberg, sowie in der Gegenrichtung zwischen Heddesheim und der Gefahrenstelle.

