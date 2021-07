Getöteter 13-Jähriger in Sinsheim-Eschelbach - Mordanklage gegen 14-Jährigen

Heidelberg. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat nach umfangreichen Ermittlungen Mordanklage gegen einen Jugendlichen zur Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg erhoben. Dem 14-Jährigen wird vorgeworfen, im Februar in einem Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach einen 13-jährigen Jungen getötet zu haben.

Das Gesetz sieht bei Jugendlichen für Mord eine Jugendstrafe bis zu zehn Jahren vor.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, bestehe ein hinreichender Tatverdacht, dass der bereits unmittelbar nach der Tat am 24. Februar festgenommene und seitdem in Untersuchungshaft befindliche 14-Jährige sein Opfer hinterrücks mit mehreren Messerstichen tötete. Weiterhin hätten die Ermittlungen demnach ergeben, dass der Verdächtige dabei einem bereits geraume Zeit zuvor gefassten detaillierten Plan gefolgt sei. Motiviert haben soll den 14-Jährige unter anderem seine Eifersucht auf den 13-Jahrigen um die Gunst eines Mädchens.

Die mit Hilfe von Sachverständigen geführten Ermittlungen hätten nach Angaben der Staatsanwaltschaft schließlich auch ergeben, dass davon ausgegangen werden könne, dass der angeschuldigte Jugendliche bereits strafrechtlich verantwortlich war - somit also nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug war, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.

Die Jugendkammer hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Anberaumung der Verhandlungstermine zu entscheiden. Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung des Angeschuldigten gilt dieser als unschuldig.