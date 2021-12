Gesundheitsamt: Reiserückkehrer aus dem Süden Afrikas zu PCR-Test aufgefordert

Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises ruft Reiserückkehrer aus dem Süden Afrikas auf, sich zu melden und einen Termin für einen PCR-Test zu vereinbaren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie das Gesundheitsamt berichtet, wolle man damit die neuartige Virusvariante Omikron (B.1.1.529), die möglicherweise noch ansteckender ist als die Delta-Variante, eindämmen. Das Robert-Koch-Institut hat daher am 28. November 2021 die folgenden südafrikanischen Länder zu Virusvariantengebieten erklärt: Südafrika, Simbabwe, Namibia, Mosambik, Malawi, Lesotho, Eswatini und Botsuana. Alle Personen, die in den letzten 14 Tagen aus einem dieser Länder in den Rhein-Neckar-Kreis und den Stadtkreis Heidelberg eingereist sind, sollen sich daher umgehend bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamts 06221/522-1881 melden.

„Diese Personen können dann einen kostenlosen PCR-Test in unserem Test-Center in Reilingen vereinbaren. Bei positiven Testergebnissen von Reiserückkehrern aus dem südlichen Afrika und deren engen Kontaktpersonen wird das Labor des Universitätsklinikums Heidelberg eine Sequenzierung vornehmen, um eine eventuelle Omikron-Variante zweifelsfrei nachweisen zu können“, erklärt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Anne Kühn.