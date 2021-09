Gestürzter Radfahrer bedroht hilfsbereite Passanten mit Messer

Worms. Ein 69 Jahre alter Radfahrer hat in Worms hilfsbereite Passanten mit einem Messer bedroht. Die jugendlichen Helfer fanden den 69-Jährigen am Sonntag gegen 20.30 Uhr neben seinem Fahrrad liegend im Straßengraben an der L439, teilte die Polizei am Montag mit. Ein weiterer Passant kam kurz darauf zu Hilfe und erkundigte sich bei ihm nach seinem Wohlbefinden. Der 69-Jährige sei daraufhin aufgestanden, habe ein Messer gezückt und die Helfer damit bedroht.

Die hinzugerufene Polizei stellte ein Küchenmesser bei dem Mann sicher. Ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Da der 69-Jährige nicht mehr in Lage war, auf seinem Rad zu fahren, durfte er seinen Rausch in Gewahrsam ausschlafen. Es wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Bedrohung ermittelt.