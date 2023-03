Gestohlenes Auto in Nußloch in Brand gesetzt

Nußloch. Unbekannte haben in Nußloch in der Nacht zum Dienstag einen Pkw in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Zeugin am Dienstagmorgen den völlig ausgebrannten Pkw auf einem Feldweg hinter dem Racket-Center und meldete dies der Polizei. Eine Überprüfung des zerstörten VW ergab, dass dieser Anfang des Monats gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1