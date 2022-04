Gestohlener Mercedes im Waldgebiet gefunden

Lampertheim. Ein im Lampertheimer Stadtteil Hofheim entwendetes Fahrzeug ist am Sonntag in einem Waldgebiet zwischen Riedrode und Lorsch aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, stahlen bislang unbekannte Täter gegen 5.20 Uhr am Sonntag den weißen Mercedes von einem dortigen Anwesen in der Straße „In der Teichgewann“. Die Besitzer alarmierten die Polizei und konnten den Wagen in dem Wald parallel zur Bundesstraße 47 schließlich orten. Das Auto wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06252/7060 zu melden.

