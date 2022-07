Edenkoben. Am Freitagmorgen wurde die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit entlang der Weinstraße am Ludwigsplatz überwacht. Wie die Polizei mitteilte, waren von den in eineinhalb Stunden gemessenen 25 Fahrzeugen 21 zu schnell. Unter den 21 Verkehrssündern befanden sich vier Fahrer von Linienbussen.

