Verkehr Geschwindigkeitskontrollen in Rheinpfalz bei europaweiter Kontrollwoche

In dieser Woche findet die europaweite Kontrollwoche statt, an der sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt. Die Polizei kündigt an, dass es vor allem darum geht, überhöhte Geschwindigkeiten zu verhindern und zu bekämpfen.