Germersheim. Geschickt dreht David das lange Stäbchen in seinem rechten Nasenloch hin und her. Dann muss der Erstklässler fürchterlich kichern, „weil das voll kitzelt“. Die Kinder der Klasse 1c der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim haben sichtlich Spaß am „Popel-Test“, den sie nun zweimal pro Woche in der ersten Stunde selbst machen. „Das ist wegen Corona, sonst dürfen wir nicht in die

...