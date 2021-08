Weil sie am 28. Juni 2020 einen Trucker bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt haben sollen, müssen sich seit Dienstagmorgen zwei 56 und 42 Jahre alte Lkw-Fahrer vor dem Heidelberger Landgericht in einem Berufungsverfahren verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung vor. Die Gewalttat auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage der A 6 in

...