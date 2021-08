Gerichtsprozess um Mord mit Armbrust geht weiter

Frankenthal. Er soll einen Mann mit einer Armbrust angeschossen und im Nachhinein noch mit einer Tüte erdrosselt haben. Gegen Michael G. steht eine Anklage wegen Mordes im Raum. Nach der Auftaktverhandlung (wir haben berichtet) ist das Gericht am Donnerstag erneut zusammengekommen. Bei der letzten Sitzung versprach Michael G. noch, dass es viel zu erzählen gebe - und das gab es am Donnerstag wirklich. Detailliert rafft Michael G. über den ganzen Vormittag hinweg seine Lebensgeschichte zusammen. So will sich das Gericht einen Eindruck zum Angeklagten verschaffen. Dabei zeigt sich Michael G. sehr redselig, beantwortet die Fragen des Vorsitzenden Richter Karsten Sauermilch ausführlich und gibt auch sehr intime Details über sein Privatleben preis, wie etwa über sein Liebesleben, die Beziehung zu seinen Kindern oder dem zerrütteten Verhältnis zu seinen Geschwistern. Dabei gestikuliert Michael G. viel, richtet den Blick die ganze Zeit zum Vorsitzenden. Auch als der ihn fragt, ob er sich zum Tatvorwurf äußern möchte, zögert der Angeklagte nicht: „Natürlich will ich etwas dazu sagen“, kündigt er an und ergänzt: „Ich habe die Akten ausgiebig studiert. So wie es geschildert wird, kann es rein technisch gar nicht gewesen sein.“ Er blättert immer wieder in den Akten und führt sogar im Gerichtssaal vor, was sich am Tatort ereignet haben soll. „Das vermute ich natürlich alles nur“, sagt er. Denn den Vorwurf des Mordes weist er von sich ab. „Der Freispruch ist das Ziel“, formuliert er, Verteidiger Hans Böhme nickt.

Michael G. bestätigt, dass es Unstimmigkeiten mit dem Opfer gegeben habe. Dass er direkt am Tag nach einem Streit die Armbrust gekauft habe, sei aber ein unglücklicher Zufall – er habe sich schon wochenlang davor zum Kauf informiert. Auch für die Frage danach, wie die Armbrust an den Tatort gekommen ist, hat Michael G. eine Erklärung. Um nach dem Arbeiten in Speyer noch mit seinem Kajak auf dem Rhein das Jagen zu üben, versteckte Michael G. die Armbrust in einem alten Auto auf dem Gelände der Werkstatt in Waldsee. „Sonst hätte ich immer noch 40 Kilometer nach der Arbeit heimfahren müssen, um die Armbrust zu holen.“ Im Auto, mit dem er zur Arbeit fährt, wollte er die Armbrust nicht mitführen. Wie die Armbrust aus dem Versteck an den Tatort gelang, dafür hat der Angeklagte keine Erklärung. Aber er fürchtet, dass ihm jemand etwas anhängen möchte. „Als ich erfahren habe, dass die Armbrust in den Vorfall involviert ist, habe ich richtig Panik bekommen und hatte Angst um mein Leben, wenn der wirkliche Täter weiß, wer ich bin“, sagt er. Für den Vorsitzenden Richter blieben mit diesen Erklärungen aber noch einige Fragen offen, die bei der nächsten Sitzung am Dienstag, 24. August, geklärt werden sollen. Dann plant das Gericht auch, die ersten Zeugen vorzuladen, darunter auch einen Ermittler.