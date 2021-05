Gericht: Makler muss warnen

Frankenthal. Hat ein Immobilienmakler Zweifel an der Zahlungsfähigkeit eines Interessenten, muss er seinen Auftraggeber vor möglichen Risiken beim Grundstücksgeschäft warnen. Das geht aus einer Entscheidung hervor, die das Landgericht Frankenthal getroffen hat. Kommt der Kaufvertrag deswegen nicht zustande und entstehen dem enttäuschten Interessenten daraufhin finanzielle Schäden, haftet der Makler hierfür nicht, so das Gericht.

In dem konkreten Fall ging es um eine Immobilie im Landkreis Bad Dürkheim. Der Besitzer hatte einen Makler mit dem Verkauf beauftragt. Eine Interessentin aus Neustadt besichtigte das Anwesen und führte mit dem Eigentümer Verkaufsgespräche. Ein Kaufvertrag kam aber nicht zustande, das Haus ging schließlich an einen anderen Interessenten. Die enttäuschte Neustadterin zog daraufhin vor Gericht. Der Makler habe nicht das Recht gehabt, dem Verkäufer von dem Geschäft abzuraten. Sie sei sich mit ihm bereits per Handschlag einig gewesen. Der Makler habe ihr auch mitgeteilt, dass sie schon mit den Vorbereitungen für den Umzug beginnen könne. Sie habe deshalb ihr Anwesen bereits ausgeräumt und später wieder einräumen müssen, wofür Kosten in Höhe von knapp 30 000 Euro entstanden seien. Ihre Umzugshelfer hätten insgesamt über 2100 Stunden benötigt.

Kosten nicht nachvollziehbar

Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg. Es sei die Pflicht eines Maklers, so die Kammer, über die Bonität eines möglichen Vertragspartners aufzuklären und auf entsprechende Zweifel hinzuweisen. Im konkreten Fall habe kurz vor dem geplanten Termin beim Notar noch keine Finanzierungsbestätigung vorgelegen und die Finanzierung der Kaufnebenkosten sei von einer Bank abgelehnt worden. Zudem sei der Schaden aufgrund eigenen Verhaltens der Frau entstanden, weil sie zu früh mit den Vorbereitungen für den Umzug begonnen habe. Letztlich erachtete die Kammer auch die geltend gemachte Anzahl der Arbeitsstunden für überhöht und nicht nachvollziehbar.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, es kann Berufung zum Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken eingelegt werden.

