Geöffnete Hecktür abgerissen: 81-jähriger Autofahrer streift in Frankenthal Lieferwagen

Frankenthal. Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Freitagmittag einen Verkehrsunfall in Frankenthal verursacht. Nach Polizeiangaben hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen Lieferwagen mit geöffneten Hecktüren am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der 81-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Straße in entgegengesetzte Richtung. Dabei streifte er den geparkten Lieferwagen mit seiner linken Fahrzeugfront derart, dass eine der geöffneten Hecktüren abgerissen wurde.

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme fielen den eingesetzten Beamten bei dem 81-Jährigen Unfallverursacher altersbedingte körperliche und geistige Einschränkungen auf. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Fahrkompetenz älterer Erwachsener kann durch dessen Gesundheitszustand gemindert werden. Dabei sind besonders altersbedingte Veränderungen in der Reaktionszeit, Seh- oder Hörprobleme, kognitive Störungen und Muskelerkrankungen, die im Alter häufig auftreten können ausschlaggebend, teilt die Polizei weiter mit. Sofern Unsicherheiten bezüglich der eigenen Fahrkompetenz bestehen, gibt es die Möglichkeit einer ärztlichen Fahrtauglichkeitsuntersuchung oder einer begleitenden Fahrt mit einem Fahrlehrer.