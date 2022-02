Generalvikare fordern Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen

Speyer/Hamburg. Elf Generalvikare der katholischen Kirche haben einen Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen für kirchliche Mitarbeiter wegen ihrer privaten Lebensführung gefordert. In einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, fordern sie die Neuformulierung des kirchlichen Arbeitsrechts bis zum Sommer abzuschließen. Unter ihnen ist Generalvikar Andreas Sturm aus dem Bistum Speyer.

Das Arbeitsrecht dürfe kein Instrument sein, um eine kirchliche Sexual- und Beziehungsmoral durchzusetzen, die ohnehin zur Diskussion stehe und die die Lebenswirklichkeit von Menschen außer Acht lasse, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Brief.

Generalvikare sind die Stellvertreter eines Bischofs in allen Verwaltungsaufgaben. Neben Generalvikar Sturm haben den offenen Brief die Generalvikare von Berlin, Essen, Hamburg, Hildesheim, Limburg, Magdeburg, Münster, Paderborn, Trier sowie vom Militärbischofsamt unterzeichnet. Sturm und seine Amtskollegen empfehlen, „dass alle Bischöfe, die zu einer solchen Änderung des Kirchlichen Arbeitsrechtes bereit sind, gemeinsam und mutig die nötigen Reformen für ihre Zuständigkeitsbereiche voranbringen.“ Es dürfe keine arbeitsrechtlichen Sanktionen für das Eingehen einer zivilen gleichgeschlechtlichen Ehe oder einer zivilen Wiederheirat bei kirchenrechtlich gültig geschlossener Erst-Ehe mehr geben.

Schweigen überwinden

Die Generalvikare nehmen mit ihrem Vorstoß Bezug auf die Initiative #OutInChurch und auf die jüngste Synodalversammlung. Beide hätten dazu beigetragen, das Schweigen zu den unzähligen Leidensgeschichten zu überwinden, die das kirchliche Arbeitsrecht seit Jahrzehnten hervorrufe. Gleichwohl erlebten Mitarbeitende der Kirche nach wie vor eine „Kultur der Angst“, die belastend und verletzend sei.