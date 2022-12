Genehmigung erteilt

Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz hat den Hauptbetriebsplan für die Demonstrationsanlage der Vulcan Energie Ressourcen GmbH zur Lithium-Extraktion im pfälzischen Landau zugelassen. Dies teilte das Unternehmen mit. Die Arbeiten vor Ort laufen bereits. Das Karlsruher Unternehmen will mit Geothermie Kohlendioxidfreies Lithium aus dem Thermalwasser des Oberrheingrabens gewinnen. Dafür wird nach Firmenangaben ein weltweit erprobtes Verfahren zur Lithium-Extraktion aus Thermalwasser eingesetzt. „Das Unternehmen passt das Verfahren derzeit an die Gegebenheiten im Oberrheingraben an“, erklärte Vulcan Energie weiter.

Prozess im größeren Maßstab

Der Optimierungsprozess sei in den vergangenen 20 Monaten in einer Pilotanlage im südpfälzischen Insheim erfolgt. Mit der Demonstrationsanlage will das Unternehmen den Prozess nun im größeren Maßstab durchführen. Damit soll auch das Betriebsteam geschult werden, bevor es mit der kommerziellen Lithiumproduktion beginne. Vulcan will 2025 in die gewerbsmäßige Produktion einsteigen. Die endgültige Machbarkeitsstudie wird im ersten Quartal 2023 erwartet. Die Messungen für mögliche Geothermie-Standorte haben begonnen. Vulcan hat an zahlreichen Stellen sogenannte Geophone ausgelegt, die das Echo von Schallwellen aufzeichnen und Rückschlüsse auf Heißwasser-Reservoirs geben sollen. Lithium wird unter anderem für die Herstellung von Batterien benötigt. ott