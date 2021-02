Rhein-Neckar. Viele Pfälzer bewässern ihr selbst angebautes Gemüse im Garten mit Wasser aus dem eigenen Brunnen. Nun hat der „Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse“ (VSR) mitgeteilt, dass von den Proben, die 54 Bürger im Herbst bei einem Stopp des Labormobils in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) abgegeben haben, viele belastet waren: „Jeder fünfte Brunnenbesitzer aus dem Raum Ludwigshafen, Mutterstadt, Limburgerhof und Schifferstadt wurde enttäuscht, weil die Nitratbelastung über dem erlaubten Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter liegt“, berichtet der Sprecher der Umweltschutzorganisation, Harald Gülzow.

Besonders dramatisch sei der Wert bei einem privat genutzten Brunnen in Ludwigshafen-Ruchheim gewesen, wo das Labor 250 Milligramm pro Liter gemessen habe. Für Gülzow ist die Ursache für die hohe Nitratbelastung des Brunnenwassers in der intensiven Landwirtschaft zu suchen.

Streit mit der EU

Tatsächlich schwelt wegen der hohen Nitratwerte seit Jahren ein Streit zwischen der EU-Kommission und Deutschland. So befand der Europäische Gerichtshof, dass die Bundesrepublik gegen das EU-Recht verstößt, da sie zu wenig gegen die Überdüngung und die Verunreinigung des Grundwassers durch Nitrat unternimmt. Um diese Verstöße künftig zu verhindern, ist in Deutschland am 1. Mai 2020 das neue Düngerecht in Kraft getreten.

Diese strengeren Regelungen haben die Länder zum Jahreswechsel umgesetzt. Ziel ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministeriums, dass Oberflächengewässer und Grundwasser den EU-Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter nicht länger übersteigen. Knapp ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben aus Mainz mit Nitrat belastet. Minister Volker Wissing (FDP) erklärt, dass vor allem die Gemüsebauregion Vorderpfalz und Weinanbaugebiete betroffen sind. In diesen „roten Gebieten“ dürfen Betriebe nun insgesamt 20 Prozent weniger düngen.

Viel Blattmasse

„Natürlich ist die Landwirtschaft an den hohen Nitratwerten nicht unschuldig“, räumt der Vize-Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Johannes Zehfuß, ein. Die Messungen in privaten Brunnen seien aber problematisch. „Dabei erhält man keine vergleichbaren Werte wie bei den vom TÜV überwachten staatlichen Messstellen. Und wer in seinem Brunnen aus höchstens fünf Metern Tiefe Proben zieht, erhält nur das Wasser, das er selbst in den vergangenen Jahren verunreinigt hat“, so Zehfuß.

Gemüse habe grundsätzlich einen höheren Stickstoffbedarf als Getreide, weil viel Blattmasse erzeugt werden müsse. Düngereinsparungen seien aber möglich: „Wenn ich den Stickstoff um 30 Prozent reduziere, kann ich immer noch Blumenkohl kultivieren, aber der ist deutlich kleiner und nicht mehr strahlend weiß, sondern gelblich. Die Pflanze bildet dann kleinere Blätter aus, die die Blume nicht mehr ausreichend vor der Sonne schützen, was die gelbe Verfärbung verursacht“, erklärt Zehfuß. Der Lebensmitteleinzelhandel nehme solchen Blumenkohl aber nicht ab. „Durch die Dumpingpreise des Handels stehen die Erzeuger mit dem Rücken zur Wand. Da hat niemand Spielraum, um auszuprobieren, mit wie wenig Dünger der Blumenkohl auskommt.“ Nur ein Cent pro Kilo Ware mehr würde den Landwirten finanziell die dafür notwendige Luft verschaffen.

Material bleibt auf dem Acker

Ein weiterer Grund für die Eintragungen in den Boden ist laut Zehfuß die Tatsache, dass bei der Ernte von Gemüse üblicherweise viel organisches Material – wie die äußeren Blätter des Blumenkohls – auf dem Feld zurückbleibt. Durch den Abbau der organischen Substanz durch Mikroorganismen würden alle Stickstoffverbindungen im Boden zu Nitrat umgebaut. „Wenn es dann im Januar viel regnet und die Temperaturen mild sind, wird das wasserlösliche Nitrat in den Boden getragen, weil ja noch keine Pflanzen wachsen, die es aufnehmen könnten“, erklärt der Landwirt. Da in der Vorderpfalz auf 15 000 Hektar Gemüse wächst, sei sie ein „Nitrat-Hotspot“.

Trotzdem tun die Landwirte viel, um die Belastung zu reduzieren: „Bevor wir auspflanzen, analysieren wir unsere Böden, um zu sehen, welche Nährstoffe noch vorhanden sind und den Düngebedarf genau zu ermitteln“, berichtet Alexander Friedrich von der Initiative „Land schafft Verbindung Vorderpfalz“. Zudem komme auf dem Acker Hightech zum Einsatz. „Jeder Düngerstreuer hat eine Wiegevorrichtung und man kann über Gewicht und Fahrgeschwindigkeit genau steuern, wie viel man ausbringt.“