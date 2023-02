Gemüseanbau im Südwesten litt unter Sommerdürre 2022

Baden-Württemberg. Die langanhaltende Trockenheit im vergangenen Sommer hat sich negativ auf den Gemüseanbau in Baden-Württemberg ausgewirkt. Die Erntemenge fiel neun Prozent kleiner aus als im regenreichen Vorjahr 2021, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Vor allem der Kohlanbau litt unter der Dürre. So gab es etwa beim Rotkohl 24 Prozent weniger Ernte als im sechsjährigen Durchschnitt von 2016 bis 2021.

Ebenso litt der Anbau von Fruchtgemüse wie Zuckermais (-14 Prozent zum Vorjahr) oder Einlegegurken (-9 Prozent zum Vorjahr).

Auch der Spargel verlor bei der Erntemenge zehn Prozent im Sechsjahresschnitt. Dies lag aber auch an Vermarktungsschwierigkeiten. Die Spargelbauern beendeten die Ernte frühzeitig.

Beim Salatanbau hingegen profitierten Eis- und Kopfsalat von der geringeren Wassermenge. Die Erträge waren höher als im regenreichen Vorjahr.