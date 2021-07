Gemeindeschwestern mit Tablet-Koffern unterwegs

Neustadt/Landau. Mit Tablets können die Gemeindeschwestern in Landau, Neustadt und im Kreis Südliche Weinstraße nun Hausbesuche machen. Vier Schwestern sind nach Angaben der Kommunen mit Tablet-Koffern ausgestattet worden, die von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz aus Mitteln des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums beschafft und konfiguriert worden sind.

„Die Angebote der Gemeindeschwestern plus wurden von den Seniorinnen und Senioren in Stadt und Kreis sehr gut angenommen“, betonen Landrat Dietmar Seefeldt und Landaus Bürgermeister und Sozialdezernent Maximilian Ingenthron bei der Übergabe der Geräte in Maikammer. Die Gemeindeschwestern erfüllten sehr wichtige Aufgaben, die nun noch um die Hilfestellung bei der digitalen Kommunikation erweitert worden seien. Ohne Internet und Computer gehe im heutigen Alltag immer weniger. „Diese Entwicklung hat sich durch die Pandemie noch mal verstärkt“, so Seefeldt und Ingenthron. „Darum sind wir sicher, dass die Tablet-Koffer in den helfenden Händen der Gemeindeschwestern plus eine echte Erleichterung für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sein werden“, betonen die beiden.

Medienanstalt als Sponsor

„Die mediale Teilhabe älterer Menschen ist uns ein wichtiges Anliegen“, begründet Direktor Marc Jan Eumann das Engagement der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. „Gerade in den zurückliegenden Monaten waren soziale Kontakte häufig nur mittels digitaler Kommunikation möglich. Mit den Tablet-Koffern und beraten durch die ehrenamtlichen Digitalbotschafter werden die Gemeindeschwestern plus den von ihnen betreuten Menschen neue Teilhabe-Chancen eröffnen können“, betont Eumann. Die Gemeindeschwestern plus unterstützen und beraten sehr alte Menschen, die noch keine Pflege brauchen, in ihrer aktuellen Lebenssituation. Mit den speziell konfigurierten Tablet-Sets würden die teilnehmenden Helferinnen Kleingruppenschulungen für ältere Menschen anbieten.

„Alle Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwester plus haben eine pflegefachliche Ausbildung und langjährige Erfahrungen als Krankenschwester oder Altenpflegerin. Sie besuchen die Menschen – nach deren vorheriger Zustimmung – zu Hause und beraten sie dort. Zum Beispiel darüber, welche Angebote und Netzwerke zur Stärkung ihrer Selbstständigkeit sie vor Ort nutzen und welche Vorkehrungen sie treffen können, um eine Pflegebedürftigkeit möglichst lange zu vermeiden“, erklärt Seefeldt.

