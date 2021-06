Gemeindebibliothek ab Dienstag geöffnet

Ilvesheim. Es geht wieder los: Am Dienstag, 22. Juni, öffnet die Gemeindebibliothek ihre Pforten. Ab 15 Uhr können die Leserinnen und Leser in den Beständen der Bücherei stöbern. Wie Caroline Rödel-Braune, Leiterin der Einrichtung, mitteilt, ist die Bibliothek künftig dienstags (15 bis 18 Uhr), mittwochs (10 bis 13 Uhr), freitags (10 bis 13 Uhr) und samstags (11 bis 13 Uhr) geöffnet. „Wir freuen uns auf die Wiedereröffnung und sind nun in den letzten Zügen der Vorbereitung“, sagt Rödel-Braune.

Neue Regale beschafft

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre können die Gemeindebibliothek künftig gebührenfrei nutzen. Erwachsene zahlen unverändert zwölf Euro Jahresgebühr, der Familienausweis für Ehepaare und eheähnliche Lebensgemeinschaften ist für 18 Euro erhältlich. Die Metropol-Card kostet 24 Euro im Jahr.

Leiterin Rödel-Braune bittet darum, beim ersten Besuch in der wieder eröffneten Bücherei ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sollen für die Anmeldung in Begleitung eines Elternteils kommen.

Besuch und Nutzung der Gemeindebibliothek sind aktuell ohne Test-, Geimpften- oder Genesenen-Nachweise möglich. Allerdings ist das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske verpflichtend. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.